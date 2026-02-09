- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 57
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 10 февраля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 10 февраля?
Луна рассказывает
Не самый легкий день лунного календаря, в течение которого негатив затрагивает сферу человеческих взаимоотношений. Неожиданно мы можем узнать, что человек, которому мы доверяем, пользуется нашей симпатией — а то и любовью — в собственных, корыстных целях. Также становится известно об именах и предательствах, которые придется пережить — желательно, не теряя при этом головы и не совершая поступков, за которые впоследствии будет стыдно.
Луна рекомендует
Необходимо — любыми доступными — способами удерживать душевный покой, поскольку его отсутствие сделает нас взрывными и конфликтными. Также очень важно оказать помощь тем, кто к нам за ей обратиться, а таких будет больше, чем в любые другие дни.
Луна предостерегает
Нужно быть максимально осторожными в общении с деловыми партнерами — желательно буквально взвешивать каждое слово, поскольку, будучи неправильно понятым, оно может привести к нежелательным последствиям в бизнесе и финансах.
Читайте также:
Нептун в Овне с 27 января 2026 до 23 марта 2039 года: что нас ждет этот период
Месяц новых возможностей и перемен: четыре знака Зодиака, которым повезет в феврале 2026 года
Кому следует быть осторожнее с деньгами в феврале 2026 года: астролог предостерегает