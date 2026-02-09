Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 10 февраля

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 10 февраля?

Луна рассказывает

Не самый легкий день лунного календаря, в течение которого негатив затрагивает сферу человеческих взаимоотношений. Неожиданно мы можем узнать, что человек, которому мы доверяем, пользуется нашей симпатией — а то и любовью — в собственных, корыстных целях. Также становится известно об именах и предательствах, которые придется пережить — желательно, не теряя при этом головы и не совершая поступков, за которые впоследствии будет стыдно.

Реклама

Луна рекомендует

Необходимо — любыми доступными — способами удерживать душевный покой, поскольку его отсутствие сделает нас взрывными и конфликтными. Также очень важно оказать помощь тем, кто к нам за ей обратиться, а таких будет больше, чем в любые другие дни.

Луна предостерегает

Нужно быть максимально осторожными в общении с деловыми партнерами — желательно буквально взвешивать каждое слово, поскольку, будучи неправильно понятым, оно может привести к нежелательным последствиям в бизнесе и финансах.

Читайте также: