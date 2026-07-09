Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 10 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 10 июля?

Луна рассказывает

День, когда мы можем почувствовать резкий упадок сил — как физических, так и моральных, из-за чего его желательно провести в покое и — по возможности — уединении.

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Луна рекомендует

С деньгами сегодня важно обращаться максимально бережно: финансовых катастроф, конечно, не предвидится, но все-таки желательно включить режим разумной экономии и не тратиться на то, без чего можно обойтись. Также нынешний день — или хотя бы его часть — желательно посвятить своем хобби: возможно, вам не удастся создать настоящий шедевр, зато вы сможете настроиться на гармоничный лад, а это уже немало.

Луна предостерегает

В течение дня необходимо соблюдать осторожность — не делать резких движений и как можно меньше общаться с окружающими людьми, особенно если они настроены агрессивно. Важно также обращать внимание на знаки, которые Вселенная в это время будет посылать нам в огромном количестве — в них может содержаться ответ на важный вопрос, который мы задавали себе в последнее время.

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