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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 10 июля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 10 июля?
Луна рассказывает
День, когда мы можем почувствовать резкий упадок сил — как физических, так и моральных, из-за чего его желательно провести в покое и — по возможности — уединении.
Луна рекомендует
С деньгами сегодня важно обращаться максимально бережно: финансовых катастроф, конечно, не предвидится, но все-таки желательно включить режим разумной экономии и не тратиться на то, без чего можно обойтись. Также нынешний день — или хотя бы его часть — желательно посвятить своем хобби: возможно, вам не удастся создать настоящий шедевр, зато вы сможете настроиться на гармоничный лад, а это уже немало.
Луна предостерегает
В течение дня необходимо соблюдать осторожность — не делать резких движений и как можно меньше общаться с окружающими людьми, особенно если они настроены агрессивно. Важно также обращать внимание на знаки, которые Вселенная в это время будет посылать нам в огромном количестве — в них может содержаться ответ на важный вопрос, который мы задавали себе в последнее время.
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