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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
144
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 10 июня

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 10 июня?

Луна рассказывает

День благоприятен для анализа жизненной ситуации и своей роли в ней, поэтому очень важно провести его наедине с собой.

Луна рекомендует

Время идеально подходит для наведения чистоты и порядка: уборки в доме, наведения порядка в документах, избавления от всего, что вам больше не нужно.

Луна предостерегает

Чем бы мы ни занимались, нельзя допускать спешки — под ее влиянием можно наделать массу досадных ошибок, о которых впоследствии придется пожалеть. Не стоит выделяться из толпы: чем незаметнее мы окажемся, тем лучше — исключив себя из сферы всеобщего внимания, удастся сделать гораздо больше.

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Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
144
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