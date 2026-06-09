Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 10 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 10 июня?

Луна рассказывает

День благоприятен для анализа жизненной ситуации и своей роли в ней, поэтому очень важно провести его наедине с собой.

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Луна рекомендует

Время идеально подходит для наведения чистоты и порядка: уборки в доме, наведения порядка в документах, избавления от всего, что вам больше не нужно.

Луна предостерегает

Чем бы мы ни занимались, нельзя допускать спешки — под ее влиянием можно наделать массу досадных ошибок, о которых впоследствии придется пожалеть. Не стоит выделяться из толпы: чем незаметнее мы окажемся, тем лучше — исключив себя из сферы всеобщего внимания, удастся сделать гораздо больше.

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