Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 10 ноября

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 10 ноября?

Луна рассказывает

День кардинальных жизненных перемен – именно в это время происходит события, разрушающие привычный жизненный уклад и позволяющие создать новое будущее.

Луна рекомендует

Благоприятные изменения в карьерном и финансовом отношении напрямую будут зависеть от нашей активности и энергичности – поэтому нужно инициативу, тогда начальство непременно оценит нас по достоинству. Профессиональные перспективы, которые могут открыться перед нами сегодня, важно вовремя уловить и как можно быстрее ими воспользоваться, пока нас не опередили более прыткие коллеги-соперники.

Луна предостерегает

Нельзя жертвовать своими интересами, даже если речь будет идти о самых близких людях: они должны сами найти выход из сложившейся ситуации, в противном случае судьба будет ставить их в такие условия снова и снова.