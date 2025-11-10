ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
76
Время на прочтение
1 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 10 ноября

Луна – не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 10 ноября?

Луна рассказывает

День кардинальных жизненных перемен – именно в это время происходит события, разрушающие привычный жизненный уклад и позволяющие создать новое будущее.

Луна рекомендует

Благоприятные изменения в карьерном и финансовом отношении напрямую будут зависеть от нашей активности и энергичности – поэтому нужно инициативу, тогда начальство непременно оценит нас по достоинству. Профессиональные перспективы, которые могут открыться перед нами сегодня, важно вовремя уловить и как можно быстрее ими воспользоваться, пока нас не опередили более прыткие коллеги-соперники.

Луна предостерегает

Нельзя жертвовать своими интересами, даже если речь будет идти о самых близких людях: они должны сами найти выход из сложившейся ситуации, в противном случае судьба будет ставить их в такие условия снова и снова.

Дата публикации
Количество просмотров
76
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie