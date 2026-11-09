Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 10 ноября

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 10 ноября?

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Луна рассказывает

День, когда можно постепенно приниматься за воплощение в жизнь планов, составленных накануне.

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Луна рекомендует

Необходимо дать шанс человеку, с которым мы некоторое время назад расстались почти врагами, исправить ситуацию: вполне возможно, что он осознал свою ошибку и искренне хочет помириться. День также благоприятен для покупок — особенно это касается крупной бытовой техники: приобретенные сегодня вещи окажутся хорошего качества, поэтому будут служить долго и без каких-либо нареканий.

Луна предостерегает

Будьте осторожны в высказываниях: любое слово, которое мы произнесем, не подумав над тем, как оно отзовется в восприятии другого человека, может стать причиной серьезного и долговременного конфликта. Не желательно спорить с близкими людьми из-за мелочей: если то, что кажется нам проблемой, на самом деле таковой не является, не стоит тратить на выяснение отношений время и силы — как свои, так и чужие.

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