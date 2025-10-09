ТСН в социальных сетях

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 10 октября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 10 октября?

Луна рассказывает

День, когда звезды настоятельно рекомендуют активно действовать, оставив в стороне любые сомнения. Особенно успешными, по мнению звезд, окажутся финансовые вопросы, которые можно — и нужно! — решать.

Луна рекомендует

Сложатся благоприятные условия для реализации любого профессионального проекта — главное, определиться с целью, которую мы перед собой поставим, и разработать стратегию по ее достижению. Можно обращаться к начальству с просьбой увеличить размер заработной платы или дать возможность занять новую — более перспективную в карьерном отношении — должность.

Луна предостерегает

Как бы ни складывалась житейская ситуация, не стоит оглядываться назад: любое воспоминание о прошлом лишит нас энергии, необходимой для того, чтобы достичь целей, связанных с будущим.

