ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
128
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 10 сентября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 10 сентября?

Луна рассказывает

Опасность нынешнего дня состоит в вероятности попасть под чужое – неблагоприятное — влияние. Следствием могут стать как материальные убытки, так и моральные огорчения.

Луна рекомендует

Избавиться от негативных мыслей, которые — с большой долей вероятности — могут одолевать в этот день, можно при помощи активных действий, поэтому надо планировать на день максимум рабочих — и домашних — дел.

Луна предостерегает

Необходимо максимально сократить общение, даже если оно намечено всего лишь в режиме онлайн, оно не только отвлечет от работы и не даст выполнить даже половину запланированного на день, но поставит под удар материальное положение. Особенно осторожными нужно быть в отношении действий, которые так или иначе связаны с интернетом: стоит избегать покупок в онлайн-магазинах и отказаться от знакомств на сайтах знакомств.

Читайте также:

Дата публикации
Количество просмотров
128
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie