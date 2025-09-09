Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 10 сентября

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 10 сентября?

Луна рассказывает

Опасность нынешнего дня состоит в вероятности попасть под чужое – неблагоприятное — влияние. Следствием могут стать как материальные убытки, так и моральные огорчения.

Луна рекомендует

Избавиться от негативных мыслей, которые — с большой долей вероятности — могут одолевать в этот день, можно при помощи активных действий, поэтому надо планировать на день максимум рабочих — и домашних — дел.

Реклама

Луна предостерегает

Необходимо максимально сократить общение, даже если оно намечено всего лишь в режиме онлайн, оно не только отвлечет от работы и не даст выполнить даже половину запланированного на день, но поставит под удар материальное положение. Особенно осторожными нужно быть в отношении действий, которые так или иначе связаны с интернетом: стоит избегать покупок в онлайн-магазинах и отказаться от знакомств на сайтах знакомств.

Читайте также: