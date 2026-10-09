Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 10 жовтня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 10 октября?

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Луна рассказывает

Нынешний день — самый темный и опасный во всем лунном календаре, когда наружу выходит весь негатив — существующий как в мире, так и в душе каждого из нас. Силы — физические и моральные — сегодня находятся на исходе, настроение оставляет желать лучшего, а психику атакуют многочисленные мании и фобии. Особенно сложен нынешний день для людей, имеющих проблемы с психикой, но и всем остальным тоже необходимо соблюдать осторожность.

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Луна рекомендует

Могут напомнить о себе хронические заболевания, ощущаться общая слабость и головные боли — в таком случае желательно принять необходимые лекарства и обеспечить себе моральный и физический покой. Хорошей эффект также может дать одиночество: чем меньше мы сегодня будем общаться с окружающими людьми, тем лучше — как для нас, так и для них.

Луна предостерегает

Тем, кто не чувствует в себе уверенности в способности преодолеть многочисленные вызовы, которые ожидают нас за пределами дома, лучше его не покидать — в субботний день сложностей с этим возникнуть не должно. В это время категорически не рекомендуется заниматься самокритикой, даже если для нее существуют веские основания: нужно признать неправоту и сделать выводы из совершенных ошибок, но ни в коем случае не ругать себя, поскольку ошибиться может каждый.

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