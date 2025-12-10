Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 11-12 декабря

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна в эти дни — 11-12 декабря?

Луна рассказывает

22-й лунный день, который растянется почти на двое календарных суток, время, когда важно — несмотря на происходящие события и тревожные мысли — сохранять внутреннее равновесия и спокойствие. Только так можно будет сдержать эмоции и сохранить контроль разума над чувствами.

Луна рекомендует

Время благоприятно для помощи нуждающимся: можно подавать милостыню, заниматься благотворительностью и волонтерством, делать подарки — все добро вернется сторицей. Наладить отношения с близким человеком поможет подарок — не обязательно дорогой, но непременно приобретенный конкретно для него, с учетом его увлечений и предпочтений.

Луна предостерегает

Очень важно следить за вспышками гнева, которым мы будем подвержены в это время — неадекватное поведение может испортить отношения с родными и близкими людьми и даже поставить под удар карьеру. Нельзя также испытывать жалость к себе: нужно помнить, что большому количеству людей, среди которых есть и наши друзья, куда хуже, чем нам — надо найти возможность помочь им, тогда от уныния не останется и следа.

