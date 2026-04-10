Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 11 апреля

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 11 апреля?

Луна рассказывает

День, когда негативное влияние на нас могут оказывать окружающие люди, причем, как посторонние, так и — что особенно неприятно — близкие. Крайняя степень раздражительности, которую будет испытывать каждый из нас, обрушится на тех, кто находится рядом, а, значит, важно максимально минимизировать любые контакты.

Реклама

Луна рекомендует

Общаться желательно только с теми, кто нам приятен — тех, кто не только в этот, но и в любой другой день вызывает негативные эмоции, нужно обходить стороной. Но особенно острожными нужно быть с незнакомцами: неизвестно, кто скрывается под маской приятного и доброжелательного человека.

Луна предостерегает

Ни в коем случае нельзя отказываться от своих решений, какой бы жизненной сферы они ни касались: поступив так, мы потеряем шанс достичь важной для себя — прежде всего, личной — цели.

