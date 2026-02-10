- Дата публикации
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 11 февраля
Луна – не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 11 февраля?
Луна рассказывает
Нынешний день не олько можно, но и нужно посвятить активной работе над новыми проектами. При этом выбирать нужно только самые масштабные – можно даже сказать, глобальные – растрачивать силы и энергию на мелочевку звезды категорически не рекомендуют.
Луна рекомендует
Поскольку в отношениях с окружающими людьми, будь то родные, друзья или коллеги, будет царить мир и благодушные настроения, эта сторона наше жизни особого внимания не потребует, поэтому можно – и нужно – сосредоточиться на решении рабочих вопросов. Главное в это время – разделаться со всеми «хвостами», потому что они не дадут двигаться дальше – все время станут тянуть назад. Удачно пройду все финансовые операции, особенно это касается покупок и продаж – начиная с мелочей и заканчивая недвижимостью.
Луна предостерегает
В отношениях с любимым человеком возможные небольшие неприятности, которые станут следствием отсутствия взаимопонимания. Но если общаться спокойно и без нажима, все недоразумения удастся уладить легко и быстро.
