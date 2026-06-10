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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 11 июня
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 11 июня?
Луна рассказывает
День, когда нас на каждом шагу могут подстерегать соблазны, которым можно — и нужно — противиться. Прежде всего, это имеет отношение к нам самим: желание почувствовать себя лучше, достойнее и умнее других будет велик, но его ни в коем случае нельзя допускать — высокомерие в отношениях может дорого обойтись.
Луна рекомендует
Лучшее средство избежать неприятностей дня станет чувство юмора — посмотрев на себя с иронией, можно будет избавиться от излишнего высокомерия и, как следствие, избежать опрометчивых поступков. Вести разговоры с окружающими нужно только на действительно важные темы, а от пустого общения лучше отказаться.
Луна предостерегает
От принятия важных решений — как профессионального, так и личного или хозяйственно-бытового уровня — необходимо отказаться: под влиянием энергий дня можно будет совершить досадную ошибку. Встречи с друзьями или родственниками, скорее всего, закончатся ссорой, поэтому — даже если они были назначены на этот день заранее — лучше перенести их на другое время.
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