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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
36
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 11 июня

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 11 июня?

Луна рассказывает

День, когда нас на каждом шагу могут подстерегать соблазны, которым можно — и нужно — противиться. Прежде всего, это имеет отношение к нам самим: желание почувствовать себя лучше, достойнее и умнее других будет велик, но его ни в коем случае нельзя допускать — высокомерие в отношениях может дорого обойтись.

Луна рекомендует

Лучшее средство избежать неприятностей дня станет чувство юмора — посмотрев на себя с иронией, можно будет избавиться от излишнего высокомерия и, как следствие, избежать опрометчивых поступков. Вести разговоры с окружающими нужно только на действительно важные темы, а от пустого общения лучше отказаться.

Луна предостерегает

От принятия важных решений — как профессионального, так и личного или хозяйственно-бытового уровня — необходимо отказаться: под влиянием энергий дня можно будет совершить досадную ошибку. Встречи с друзьями или родственниками, скорее всего, закончатся ссорой, поэтому — даже если они были назначены на этот день заранее — лучше перенести их на другое время.

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Дата публикации
Количество просмотров
36
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