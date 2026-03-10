Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 11 марта

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 11 марта?

Луна рассказывает

Нынешний день, хоть он и выпадает не на 1 сентября, а на середину марта, можно с полным правом назвать «Днем знаний»: в такие времена нам хочется учиться чему-то новому, а знания, которые мы получаем, усваиваются легко и, что очень важно, не «выветриваются» со временем.

Реклама

Луна рекомендует

Необходимо обратить внимание на факты, которые станут нам известными в эти дни — в ближайшее время они понадобятся нам как на работе, так и в личной жизни. Можно также заниматься улаживанием бытовых вопросов, решение которых мы долго откладывали на потом.

Луна предостерегает

Нельзя отказывать в помощи человеку, который нас о ней попросит: таким образом Вселенная может проверять нас на доброту и щедрость, а бумеранг, который она пошлет по результатам «инспекции» — как положительным, так и отрицательным — не заставят себя долго ждать. В общении с малознакомыми людьми необходимо соблюдать максимальную осторожность — неизвестно, чего от него ожидать.

Читайте также: