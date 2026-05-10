Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 11 мая

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 11 мая?

Луна рассказывает

День мощной моральной и физической силы, которые сделают возможным любые деловые и профессиональные свершения.

Луна рекомендует

День, когда все, что отжило свой век, какой бы сферы жизни это ни касалось, можно разрушать ради нового и перспективного — главное, действовать не по наитию, а под влиянием логики и разума.

Луна предостерегает

В это время не стоит рисковать — ни в профессиональных, ни в финансовых вопросах: вместо ожидаемых успеха и прибыли можно будет получить убыток, так что лучше не спешить. Сегодня также необходимо быть скромнее: не демонстрировать окружающим собственное свое превосходство, даже если объективно оно имеет место быть, — им это совершенно точно не понравится.

