- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 1 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 11 ноября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 11 ноября?
Луна рассказывает
День благоприятен для любой деятельности, которая направлена на созидание, а не на разрушение – за него рано или поздно придется отвечать.
Луна рекомендует
Успешно будут решаться любые задачи, на которые в другое время пришлось бы потратить массу усилий, теперь же на нас как будто бы снизойдет озарения и останется только удивляться тому, что мы раньше не поняли, как выйти из сложившейся ситуации.
Луна предостерегает
Нельзя ничего рвать и ломать, под запретом также находятся конфликты, особенно если в ходе выяснения отношений стороны стараются побольнее обидеть друг друга.
Читайте также: