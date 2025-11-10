ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Астрология
48
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 11 ноября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 11 ноября?

Луна рассказывает

День благоприятен для любой деятельности, которая направлена на созидание, а не на разрушение –  за него рано или поздно придется отвечать.

Луна рекомендует

Успешно будут решаться любые задачи, на которые в другое время пришлось бы потратить массу усилий, теперь же на нас как будто бы снизойдет озарения и останется только удивляться тому, что мы раньше не поняли, как выйти из сложившейся ситуации.

Луна предостерегает

Нельзя ничего рвать и ломать, под запретом также находятся конфликты, особенно если в ходе выяснения отношений стороны стараются побольнее обидеть друг друга.

