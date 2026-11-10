Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 11 ноября

Гороскоп / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 11 ноября?

Луна рассказывает

День, когда можно почувствовать мощный прилив жизненной энергии.

Реклама

Луна рекомендует

Не стоит тратить энергию впустую — необходимо расходовать ее экономно, иначе ее может не хватить на длинный список дел. Главное качество, которое стоит культивировать в себе в этот день, — быстрота реакции: она позволит, сосредоточившись на главной цели, успеть все запланированное.

Реклама

Луна предостерегает

Очень важно взвешивать каждое свое слово, неосторожность в этом смысле может впоследствии дорого вам обойтись. От финансовых операций лучше отказаться — особенно это касается крупных покупок, их нужно отложить. Обижать окружающих людей нежелательно всегда, но сегодня делать этого нельзя ни в коем случае: даже если наши замечания окажутся справедливыми, довести этот факт до сознания тех, кого вам удастся задеть, не удастся — они могут затаить зло.

Читайте также:

Новости партнеров

Новости партнеров