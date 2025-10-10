Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 11 октября

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 11 октября?

Луна рассказывает

День позитивной энергетики, когда активными и деятельными становятся даже самые ленивые и безразличные люди.

Луна рекомендует

Можно — и нужно! — заниматься делами, которые требуют упорства и решительности, даже если они в субботу окажутся хозяйственными. Время также благоприятно для восстановления справедливости: если кого-то незаслуженно обидели, необходимо за него заступиться, тогда и защитнику в подобном случае обязательно придут на помощь.

Луна предостерегает

Нежелательно распылять силы на множество мелких дел, лучше сосредоточиться на одном, но крупном и важном, а все остальное перенести на другой день, а возможно, и неделю.

