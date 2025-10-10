ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
56
Время на прочтение
1 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 11 октября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 11 октября?

Луна рассказывает

День позитивной энергетики, когда активными и деятельными становятся даже самые ленивые и безразличные люди.

Луна рекомендует

Можно — и нужно! — заниматься делами, которые требуют упорства и решительности, даже если они в субботу окажутся хозяйственными. Время также благоприятно для восстановления справедливости: если кого-то незаслуженно обидели, необходимо за него заступиться, тогда и защитнику в подобном случае обязательно придут на помощь.

Луна предостерегает

Нежелательно распылять силы на множество мелких дел, лучше сосредоточиться на одном, но крупном и важном, а все остальное перенести на другой день, а возможно, и неделю.

Читайте также:

Дата публикации
Количество просмотров
56
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie