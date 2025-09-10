Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 11 сентября

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 11 сентября?

Луна рассказывает

День духовного очищения, которое облегчит моральное состояние, в последнее время оставляющее желать лучшего. В такие дни с глаз как будто бы спадет пелена, меняя взгляд на окружающий мир с пессимистического на оптимистический.

Луна рекомендует

Можно также приступать к решению любых, даже самых сложных, профессиональных — и личных — задач, но только в том случае, если были завершены начатые ранее проекты. Инициатива в это время не только не станет наказуемой, но и будет всячески приветствоваться, поэтому ее необходимо проявлять во всех сферах жизни.

Луна предостерегает

Не стоит позволять близким обманывать нас, поскольку ложь, быстро выйдя наружу, сделает дальнейшие добрые отношения невозможными.

