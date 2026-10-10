Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 11 жовтня

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 11 октября?

Реклама

Луна рассказывает

Нынешний день звезды советуют посвятить размышлениям над текущим — прежде всего, профессиональным — моментом и составлению соответствующих планов на будущее, в которых очень важно учитывать любые — даже незначительные — нюансы и детали.

Реклама

Луна рекомендует

В это время любая информация устраивается легко — буквально впитывается как вода в губку, поэтому можно и нужно изучать что-о новое. Главное, столкнувшись с чем-то непонятным, не стесняться задавать уточняющие вопросы: не стыдно спрашивать- стыдно не знать. Помощь, оказанная в это время нуждающемуся в ней человеку, окажется хорошей приметой: она означает, что и нам в нужный момент окажут такую важную для нас помощь. Ответ на важный вопрос можно получить во сне6 необходимо его запомнить, а затем подумать о том, как его расшифровать.

Луна предостерегает

Не стоит общаться с людьми, которые нам близки и дороги: ссора, которая возникнет сегодня, может иметь самые непредсказуемые последствия, поэтому от романических свиданий и встреч с друзьями сегодня лучше отказаться.

Читайте также:

Новости партнеров

Новости партнеров