ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
6
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 11 жовтня

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 11 октября?

Луна рассказывает

Нынешний день звезды советуют посвятить размышлениям над текущим — прежде всего, профессиональным — моментом и составлению соответствующих планов на будущее, в которых очень важно учитывать любые — даже незначительные — нюансы и детали.

Луна рекомендует

В это время любая информация устраивается легко — буквально впитывается как вода в губку, поэтому можно и нужно изучать что-о новое. Главное, столкнувшись с чем-то непонятным, не стесняться задавать уточняющие вопросы: не стыдно спрашивать- стыдно не знать. Помощь, оказанная в это время нуждающемуся в ней человеку, окажется хорошей приметой: она означает, что и нам в нужный момент окажут такую важную для нас помощь. Ответ на важный вопрос можно получить во сне6 необходимо его запомнить, а затем подумать о том, как его расшифровать.

Луна предостерегает

Не стоит общаться с людьми, которые нам близки и дороги: ссора, которая возникнет сегодня, может иметь самые непредсказуемые последствия, поэтому от романических свиданий и встреч с друзьями сегодня лучше отказаться.

Читайте также:

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie