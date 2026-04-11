- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 35
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 12 апреля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 12 апреля?
Луна рассказывает
День хорошего настроения, которое не изменится до самого вечера, главное — ничего не делать для этого специально, тогда время пройдет под знаком умиротворения и довольства собой и жизнью.
Луна рекомендует
За серьезные — даже домашние — дела в это время лучше не браться, а вот легкое и приятное занятие — например, хобби — окажется вполне уместным. Еще больше — как и положено в выходной — это время подходит для отдыха, особенно прогулок на свежем воздухе — разумеется, если им будет благоприятствовать погода. Красноречие и убедительность, которыми обеспечат нас сегодня звезды, позволят убедить в своей правоте кого угодно — даже самых упрямых и несговорчивых собеседников.
Луна предостерегает
Умеренность желательно соблюдать всегда, но в этот день, особенно — прежде всего, это касается питания: набрать лишний вес будет легко, а вот избавиться от него — затруднительно.
