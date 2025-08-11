Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 12 августа

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 12 августа?

Луна рассказывает

Нынешний день — несмотря на начало рабочей недели — не лучшее время для активных действий, но и праздное времяпрепровождение приветствуется: свободное время, посвященное размышлениям, может привести к недовольству своими достижениями, что не лучшим образом скажется на настроении и мироощущении в целом

Луна рекомендует

Можно составлять планы на будущее: удастся выбрать единственно верные цели, на достижении которых необходимо сосредоточиться в ближайшее время. Также желательно разрушенные отношения с родными, друзьями или коллегами — сегодня они охотно пойдут нам навстречу в плане примирения.

Луна предостерегает

Лениться нежелательно всегда, но сегодня — особенно: сделав свою работу качественно и вовремя, можно будет наилучшим образом презентовать себя в глазах начальства и, как следствие, получить приятные бонусы — как моральные, так и материальные.

