Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 12 августа

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 12 августа?

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Луна рассказывает

День, когда необходимо экономить физические силы, поскольку энергетика будет стремиться к нулю: в первой половине дня из-за скопившегося в атмосфере негатива, во второй — из-за истощения и упадка сил.

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Луна рекомендует

Можно — и даже нужно — планировать свое будущее: правильно поставленные задачи — уже половина дела, так что не стоит тратить это время впустую. Также во всем необходимо руководствоваться чувством меры — именно оно поможет не только пережить сегодняшний день довольно легко, но и выйти победителем из любой ситуации.

Луна предостерегает

Лгать нежелательно всегда, но сегодня от обмана нужно отказаться категорически: результат окажется прямо противоположным ожидаемому. Очень важно соблюдать осторожность при пользовании бытовыми — как электрическими, так и простыми — приборами: даже банальный нож может стать причиной неприятности.

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