- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 11
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 12 февраля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 12 февраля?
Луна рассказывает
День, который, по мнению звезд, нужно провести в полном одиночестве, погрузившись в себя — только так можно будет почувствовать, что нас беспокоит, и понять, какие меры принимать, чтобы вернуть душевное равновесие.
Луна рекомендует
Важно обращать внимание на знаки судьбы, которые могут иметь самый простой — можно даже сказать, банальный — вид, но даже случайно услышанная в толпе фраза может подсказать, как выйти из сложившейся в жизни ситуации. Главное — не пропустить такую подсказку, звезды считают, что лучше обратить внимание на что-то неважное, чем пропустить что-то действительно важное.
Луна предостерегает
Нельзя расслабляться, особенно если до окончания работы над каким-либо проектом осталось сделать последний рывок — желательно собрать все силы и завершить его как можно скорее.
Читайте также:
Нептун в Овне с 27 января 2026 до 23 марта 2039 года: что нас ждет этот период
Месяц новых возможностей и перемен: четыре знака Зодиака, которым повезет в феврале 2026 года
Кому следует быть осторожнее с деньгами в феврале 2026 года: астролог предостерегает