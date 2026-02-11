Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 12 февраля

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 12 февраля?

Луна рассказывает

День, который, по мнению звезд, нужно провести в полном одиночестве, погрузившись в себя — только так можно будет почувствовать, что нас беспокоит, и понять, какие меры принимать, чтобы вернуть душевное равновесие.

Луна рекомендует

Важно обращать внимание на знаки судьбы, которые могут иметь самый простой — можно даже сказать, банальный — вид, но даже случайно услышанная в толпе фраза может подсказать, как выйти из сложившейся в жизни ситуации. Главное — не пропустить такую подсказку, звезды считают, что лучше обратить внимание на что-то неважное, чем пропустить что-то действительно важное.

Луна предостерегает

Нельзя расслабляться, особенно если до окончания работы над каким-либо проектом осталось сделать последний рывок — желательно собрать все силы и завершить его как можно скорее.

