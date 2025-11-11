Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 12 и 13 ноября

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна в эти дни — 12-13ноября?

Луна рассказывает

23-й лунный день, который растянется на двое календарных суток, время, когда нельзя поддаваться злобе и агрессии, которые будут буквально витать в воздухе.

Луна рекомендует

Необходимо заботиться о своем душевном покое: не стоит принимать близко к сердцу поступающую информацию, которая — с большой долей вероятности — может оказаться ложной. Поднять упавшее настроение поможет любимое занятие, а также искусство, природа дети и животные.

Луна предостерегает

Нежелательно вступать в споры, даже если будет казаться, что наше вмешательство поможет восстановить справедливость — на самом деле все, скорее всего, произойдет с точностью до наоборот. Также нельзя поддаваться на провокации, цель которых — спровоцировать нас на выброс негативных эмоций — жалеющих сделать это, подпитавшись вашей энергией, к сожалению, может быть.

