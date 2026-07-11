Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 12 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 12 июля?

Луна рассказывает

День, когда в особую силу входит интуиция, поэтому, какие бы вопросы мы ни решали, необходимо доверять только своему внутреннему голосу — он даст единственно верный ответ.

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Луна рекомендует

Из-за переменчивого эмоционального фона возможны разногласия с окружающими, необходимо опасаться споров и ссор. Общаясь с близкими людьми — особенно, если речь идет о пожилых родственниках — важно помнить, что они, несмотря на возраст, имеют право на свое мнение в любом вопросе, даже если вам оно кажется неверным.

Луна предостерегает

Нежелательно приступать к реализации новых проектов, даже если они касаются всего лишь бытовых вопросов: успехом они не увенчаются, а вот работать над теми, что уже начаты, можно и нужно. Нежелательно переживать и волноваться, даже если повод для этого покажется вам весомым: эмоции необходимо сдерживать, иначе впоследствии придется пожалеть об их всплеске. Также нежелательно общаться с токсичными людьми: они заберут энергию, оставив взамен усталость и опустошенность.

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