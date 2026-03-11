ТСН в социальных сетях

12 марта
Астрология
132
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 12 марта

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Мила Королева
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 12 марта?

Луна рассказывает

День, когда опасность могут представлять даже самые добрые, спокойные и благородные люди. Под влиянием лунных энергий даже родные и близкие могут демонстрировать негативные качества своей натуры, поэтому необходимо соблюдать осторожность в общении с ними, а еще лучше и вовсе свести его к минимуму.

Луна рекомендует

Нынешний день, несмотря на разгар рабочей недели, идеально подходит для домашних хлопот и — особенно — хобби, у которого есть блестящие профессиональные и финансовые перспективы.

Луна предостерегает

Ни в коем случае нельзя отступать от принятых ранее решений, какой бы жизненной сферы — деловой или личной — они ни касались, даже если кто-то из окружающих будет убеждать нс в том, что это необходимо. Впоследствии о таком непоследовательном поведении придется пожалеть, но исправить ситуацию уже не удастся. Нежелательно также вступать в пререкания с начальством, даже если справедливость будет на нашей стороне — оно может не простить такой неосмотрительности.

