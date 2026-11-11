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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 12 ноября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 12 ноября?
Луна рассказывает
День, когда судьба поставит каждого из нас в ситуацию выбора между добром и злом — предпочесть что-то третье не получится.
Луна рекомендует
День является конфликтным, поэтому желательно контролировать свои эмоции, сдерживаясь и и не отвечая на провокации грубостью: такая реакция порадует токсичных людей, позволив им подпитаться чужой энергией. Обновить и освежить энергию в доме поможет тщательна уборка, заодно необходимо избавиться от вещей, которыми мы не пользуемся. Вещий сон, который может присниться нынешней ночью, не стоит воспринимать буквально — важно уловить смысл подсказки, которую даст нам подсознание.
Луна предостерегает
Как бы сильно ни раздражали нас близкие люди, важно сдержаться и не показать им всю степень своего неприятия их слов и поступков — негатив завтра улетучится, а отношения могут испортиться. Во избежание конфликта от общения с окружающими сегодня лучше отказаться: гармонии, которая будет царить в душе, вполне хватит для того, чтобы чувствовать себя комфортно.
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