Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 12 октября

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 12 октября?

Луна рассказывает

День связан с получением новых знаний, когда они легко и без напряжения как усваиваются, как и передаются другим людям.

Луна рекомендует

Можно учить и учиться: записываться на курсы и тренинги, заниматься с репетиторами, готовиться к поступлению в учебные заведения любого уровня, уделять время саморазвитию и самообразованию.

Луна предостерегает

Нельзя отказывать тем, кто обратится к за советом – в наших силах посмотреть на житейскую ситуацию объективно и как будто бы с высоты птичьею полета, и – дать правильный совет. А вот активных действий в это время лучше избегать – даже спортом заниматься нежелательно, вместо оздоровления он может привести к ухудшению здоровья.

