Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 12 сентября

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 12 сентября?

Луна рассказывает

День, когда у всех — даже самых ленивых и даже апатичных людей — появится желание и силы свернуть горы.

Луна рекомендует

Мощный всплеск энергии нынешнего дня рекомендуется направить на подготовку к переменам, которые давно находятся на повестке дня — например, подготовить переход на другую работу. Нельзя никого обманывать даже в мелочах: ложь, сказанная один раз, будет тянуть за собой целую цепь неправды, выбраться из которой окажется весьма затруднительно.

Луна предостерегает

Ни в коем случае нельзя допускать несправедливости по отношению к себе и близким людям –необходимо пресекать любые попытки предвзятости и необъективности. Не стоит проявлять слабость и позволять другим людям садиться нам на голову: скорее всего, они захотят, чтобы мы выполнили за них их работу –необходимо дать им возможность справиться со всем самостоятельно.

