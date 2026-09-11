Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 12 сентября

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 12 сентября?

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Луна рассказывает

День плохого настроения и апатии, которым необходимо противостоять во что бы то ни стало. Зло в это время будет противостоять добру, вот только сил, чтобы победить, ему, к счастью, не хватит. Тем не менее, каждому из нас придется балансировать на грани света и тьмы, выбирая то, что ближе каждому. При этом важно помнить, что за свое решение — каким бы оно ни было — обязательно придется отвечать.

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Луна рекомендует

День благоприятен для решительного разговора с близкими людьми: именно сегодня они могут прислушаться к нашим доводам и сделать так, как мы просим. День благоприятен для любой физической работы: можно делать ремонт, проводить генеральную уборку, наводить порядок на даче — собирать оставшийся урожай и заниматься консервацией.

Луна предостерегает

В этот день не стоит демонстрировать свой характер: ссора с близким человеком может привести к серьезной размолвке, вплоть до развода. Также сегодня необходимо воздержаться от алкогольных напитков — их прием может негативным образом сказаться как на самочувствии, так и на поведении: под влиянием винных паров можно наговорить лишнего.

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