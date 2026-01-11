Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 12 января

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 12 января?

Луна рассказывает

День мощной негативной энергетики, которая может поколебать душевное равновесие даже самых психологически устойчивых людей, не говоря уже о тех, кто таким качеством похвастаться не могут.

Луна рекомендует

День, когда нужно соблюдать умеренность во всем: прежде всего, это касается питания, на которое необходимо обратить особое внимание, поскольку любое переедание чревато недомоганием.

Луна предостерегает

Нежелательно выяснять отношения с близкими людьми, это может привести к серьезном и, что немаловажно, долговременной, серьезной ссоре, а в некоторых случаях и к расставанию. Не рекомендуется также вмешиваться в чужие конфликты и позволять себе язвительные замечания и рискованные шутки в адрес окружающих.

