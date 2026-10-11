Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 12 жовтня

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 12 октября?

Реклама

Луна рассказывает

День довольно сложен для начала рабочей недели, но, если учесть его особенности, неприятных последствий удастся избежать.

Реклама

Луна рекомендует

Первая половина нынешних лунных суток будет буквально пропитана негативной энергетикой, поэтому на это время нельзя планировать важные – как профессиональные, так и личные – дела. Несмотря на это, астрологи считают, что в это время можно начинать работать над новым проектом, принимать серьезные решения и подписывать важные документы

Луна предостерегает

От решения финансовых вопросов нужно отказаться – вместо успеха они принесут серьезные убытки. Также важно избегать серьезных физических нагрузок – они могут стать причиной травм. В общении с окружающими важно соблюдать осторожность. Одни будут испытывать раздражение вплоть до агрессии, другие – ожидать подвоха от всех, кто находится рядом, поэтому общаться со всеми нужно с опаской, а еще лучше – вообще отказаться от разговоров на любые темы.

Читайте также:

Новости партнеров

Новости партнеров