Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 13-14 октября

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна в эти дни — 13-14 октября?

Луна рассказывает

23-й лунный день, который продлится двое лунных суток, время мощной, но, увы, негативной энергетики, которая может поколебать душевное равновесие даже у самых психически стабильных людей, не говоря уже обо всех остальных.

Луна рекомендует

Стоит быть осторожными в отношениях с людьми, которые в этот день для вас появятся в нашем окружении — они могут ввести в заблуждение и обмануть. Необходимо соблюдать умеренность во всем, прежде всего, это касается питания, на которое необходимо обратить особое внимание, поскольку любое переедание чревато недомоганием.

Реклама

Луна предостерегает

Нежелательно выяснять отношения с близкими людьми, это может привести к серьезном и, что немаловажно, долговременной, серьезной ссоре, а в некоторых случаях и к расставанию. Не рекомендуется также вмешиваться в чужие конфликты и позволять себе язвительные замечания и рискованные шутки в адрес окружающих.