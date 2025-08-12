Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 13 августа

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 13 августа?

Луна рассказывает

День, когда особую силу приобретают слова. С одной стороны, с их помощью можно убедить в своей правоте даже самого несговорчивого оппонента. С другой, важно осторожно высказывать свои мысли, поскольку легко — совершенно того не желая — обидеть своего собеседника, что станет началом серьезного конфликта

Луна рекомендует

Чтобы добиться успеха, необходимо держать все свои дела — как профессионального или бытового, так и личного свойства — под контролем, пустив их на самотек, мы рискуем потерпеть неудачу.

Луна предостерегает

Нельзя никому отказывать в помощи: скорее всего, высшие силы решат проверить нас на способность сострадать — наше сочувствие будет вознаграждено, а равнодушие — наказано. Также, даже находясь в состоянии раздражения, нужно воздержаться от пожеланий кому-либо зла –оно, в конечном итоге, но обернется против тех, кто его высказал.

