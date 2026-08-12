Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 13 августа

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 13 августа?

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Луна рассказывает

День, в течение которого никуда не надо торопиться: первую его половину желательно посвятить подготовке к работе, а во вторую можно приступать к воплощению в жизнь проектов, которые были запланированы накануне.

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Луна рекомендует

Можно начинать постепенно и не торопясь, воплощать в жизнь планы, которые были продуманы и намечены в предыдущие лунные сутки. День также благоприятен для изучения нового — любые знания будут усваиваться максимально полно, поэтому стоит воспользоваться моментом, чтобы запомнить, действительно важные данные или факты. Залог успеха в этот день — прямолинейное движение к поставленной цели, которую мы себе наметили: метание из стороны в сторону ожидаемого результата не дадут.

Луна предостерегает

День, когда не стоит нагружать себя физически — тяжелый труд лишит нас сил, которые необходимы как для работы, так и для жизни в целом, поэтому важно их поберечь. Решение важных вопросов, даже если будет казаться, что они требуют немедленного и безотлагательного вмешательства, лучше отложить на другое время.

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