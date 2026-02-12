- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 109
- Время на прочтение
- 1 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 13 февраля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 13 февраля?
Луна рассказывает
Сложный — напряженный и конфликтный — день, когда необходимо максимально бережно относиться к энергии, которая находящейся на исходе.
Луна рекомендует
Можно заниматься любимыми делами — чтением, рукоделием, просмотром фильмов и сериалов: они помогут нейтрализовать негативную энергетику, которая будет «давить» на мозги.
Луна предостерегает
Не стоит тратить силы на ссоры и выяснение отношений, а, столкнувшись с чужой агрессией, необходимо отойти в сторону. Нежелательно хвастаться и делать покупки, особенно крупные — они с большой долей вероятности окажутся пустой тратой денег.
