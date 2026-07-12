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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
84
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 13 июля

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 13 июля?

Луна рассказывает

Энергетически чистый, позитивный и светлый день, когда успешными будут любые деловые, профессиональные и финансовые операции, направленные на созидание — любое разрушение находится под запретом.

Луна рекомендует

Вам звезды настоятельно рекомендуют заняться делами, так или иначе связанными с землей: можно как заниматься садово-огородными работами, так покупать или продавать недвижимость. День также благоприятен для общения с родными и близкими людьми, особенно с теми, которых вы давно не видели. Удачу в бизнесе звезды обещают только тем, кто будет скрупулезно изучать документы, которые необходимо подписать, иначе из-за досадной ошибки — или опечатки — можно больше потерять, чем приобрести.

Луна предостерегает

Возможные в этот день денежные выплаты нежелательно тратить на мелочи, лучше приобрести то, о чем давно мечтали, но по какой-то причине до сих пор не могли себе позволить. Также очень важно не грубить окружающим людям, даже если они будут достойны такого отношения: ответная реакция с их стороны не самым лучшим образом скажется на отношениях.

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Дата публикации
Количество просмотров
84
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