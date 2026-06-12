Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 13 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 13 июня?

Луна рассказывает

Астрологи советуют провести этот день легко, радостно и в приподнятом настроении, что не отменяет необходимости соблюдать осторожность во всех сферах жизни.

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Луна рекомендует

Поставленной цели, даже если в выходной она будет касаться всего лишь хозяйственных дел, удастся только тем, кто будет работать в спокойном и неторопливом ритме. Также важно прислушиваться к тому, что говорят близкие люди: только они смогут дать дельный совет.

Луна предостерегает

Плохо говорить об окружающих людях нежелательно всегда, но сегодня это может быть особенно опасно: те, кого будут касаться наши слова, довольно быстро о них узнают, что приведет к нежелательному выяснению отношений. Не стоит давать советы окружающим, даже если нам покажется, что те без них никак не обойдутся: в результате они могут рассердиться и даже обидеться на нас.

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