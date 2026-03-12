- Дата публикации
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 13 марта
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 13 марта?
Луна рассказывает
День мощной — позитивной и созидательной — энергетики, которую — несмотря на плохую репутацию «пятницы, 13-го» — можно и нужно тратить на реализацию любых проектов, но желательно все-таки выбирать наиболее важные и грандиозные из них.
Луна рекомендует
Можно совершать поступки, на которые раньше не хватало смелости — особенно касающиеся личной жизни: можно — наконец-то! — признаваться в чувствах любимому человеку, который уже довольно долго ожидает такого объяснения. Также можно мириться с близкими — и не очень — людьми, с которыми нас развела ссора — сегодня для этого сложатся благоприятные условия.
Луна предостерегает
Нежелательно как бездействовать, так и тратить время на заведомо неперспективно дела, которые станут пустой тратой ресурсов — прежде всего, моральных и физических сил. Также очень важно отказаться от высокомерной манеры общения: глядя на других свысока, можно можно поставить сея в неудобное положение.
