ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
168
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 13 ноября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 13 ноября?

Луна рассказывает

День кардинальных жизненных перемен, когда удача будет сопутствовать тем, кто не боится работы и намерен активно действовать.

Луна рекомендует

Секрет успеха в этот день — уверенность в себе и своих силах: как правило: если появится хотя бы минимальное сомнение в них, необходимо сразу же гнать его прочь. Любые поступки необходимо просчитывать, взвешивая все «за» и «против» — на интуицию и следующую за ней импровизацию рассчитывать не стоит, можно сделать серьезную ошибку.

Луна предостерегает

День не подходит для принятия кардинальных жизненных решений — если же обстоятельства все-таки будут поджимать, стоит сначала посоветоваться с людьми, к мнению которых мы обычно прислушиваемся. Эмоции, которые в этот день будут сильны как никогда, необходимо сдерживать, иначе есть риск обидеть кого-то из близких вам людей — если подобное произойдет, необходимо сразу же, по горячим следам, извиниться перед ним.

Читайте также:

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie