- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 168
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 13 ноября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 13 ноября?
Луна рассказывает
День кардинальных жизненных перемен, когда удача будет сопутствовать тем, кто не боится работы и намерен активно действовать.
Луна рекомендует
Секрет успеха в этот день — уверенность в себе и своих силах: как правило: если появится хотя бы минимальное сомнение в них, необходимо сразу же гнать его прочь. Любые поступки необходимо просчитывать, взвешивая все «за» и «против» — на интуицию и следующую за ней импровизацию рассчитывать не стоит, можно сделать серьезную ошибку.
Луна предостерегает
День не подходит для принятия кардинальных жизненных решений — если же обстоятельства все-таки будут поджимать, стоит сначала посоветоваться с людьми, к мнению которых мы обычно прислушиваемся. Эмоции, которые в этот день будут сильны как никогда, необходимо сдерживать, иначе есть риск обидеть кого-то из близких вам людей — если подобное произойдет, необходимо сразу же, по горячим следам, извиниться перед ним.
Читайте также:
Марс, Юпитер и Южный узел во Льве: какие исторические сценарии могут вернуться в ноябре 2026 года
Зодиакальный гороскоп на ноябрь 2026 года для всех 12 знаков