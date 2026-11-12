Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 13 ноября

Гороскоп / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 13 ноября?

Луна рассказывает

День кардинальных жизненных перемен, когда удача будет сопутствовать тем, кто не боится работы и намерен активно действовать.

Реклама

Луна рекомендует

Секрет успеха в этот день — уверенность в себе и своих силах: как правило: если появится хотя бы минимальное сомнение в них, необходимо сразу же гнать его прочь. Любые поступки необходимо просчитывать, взвешивая все «за» и «против» — на интуицию и следующую за ней импровизацию рассчитывать не стоит, можно сделать серьезную ошибку.

Реклама

Луна предостерегает

День не подходит для принятия кардинальных жизненных решений — если же обстоятельства все-таки будут поджимать, стоит сначала посоветоваться с людьми, к мнению которых мы обычно прислушиваемся. Эмоции, которые в этот день будут сильны как никогда, необходимо сдерживать, иначе есть риск обидеть кого-то из близких вам людей — если подобное произойдет, необходимо сразу же, по горячим следам, извиниться перед ним.

Читайте также:

Новости партнеров

Новости партнеров