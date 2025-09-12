Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 13 сентября

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 13 сентября?

Луна рассказывает

День, когда мир и люди могут проявлять агрессию друг к другу, чаще всего — немотивированную. С одной стороны, не стоит реагировать на чужие недружелюбные выпады — необходимо любым способами сохранять душевное равновесие и спокойствие. С другой стороны — важно сдерживать себя, чтобы не стать источником агрессии для тех, кто нас окружает.

Луна рекомендует

Общаться сегодня можно только с теми, кто действительно приятен, а вот людей, вызывающих негативные эмоции, лучше проигнорировать под каким-нибудь благовидным предлогом.

Луна предостерегает

Нельзя действовать по принципу «шаг вперед и два назад»: приняв решение, нельзя отступать от него ни на шаг, иначе придется — подобно маятнику — метаться из стороны в сторону. За чужими конфликтами, даже если в них замешаны близкие нам люди, лучше наблюдать со стороны — вмешавшись, рискуем получить по полной программе с двух сторон одновременно.

