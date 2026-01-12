ТСН в социальных сетях

Астрология
136
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 13 января

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам.

Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 13 января?

Луна рассказывает

День, когда настроение с самого утра будет хорошим, а дела — даже самые сложные — будут удаваться легко и без усилий, не стоит упускать столь редкий шанс разделаться с самыми важыми из них.

Луна рекомендует

Можно браться за работу над любыми — как профессиональными, так и бытовыми — проектами, но перед этим необходимо завершить те, которые были начаты ранее. Не только можно, но и нужно избавляться от всего, что отжло свой век — от вещей до отношений с окружающими людьми.

Луна предостерегает

Ни в коем случае нельзя никого обманывать, даже если будет казаться, что ложь преследует благие цели — рано или поздно она обнаружится, и это поставит нас в неудобное, а то и опасное, положение.

136
