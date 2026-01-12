- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 136
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 13 января
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам.
Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 13 января?
Луна рассказывает
День, когда настроение с самого утра будет хорошим, а дела — даже самые сложные — будут удаваться легко и без усилий, не стоит упускать столь редкий шанс разделаться с самыми важыми из них.
Луна рекомендует
Можно браться за работу над любыми — как профессиональными, так и бытовыми — проектами, но перед этим необходимо завершить те, которые были начаты ранее. Не только можно, но и нужно избавляться от всего, что отжло свой век — от вещей до отношений с окружающими людьми.
Луна предостерегает
Ни в коем случае нельзя никого обманывать, даже если будет казаться, что ложь преследует благие цели — рано или поздно она обнаружится, и это поставит нас в неудобное, а то и опасное, положение.
Читайте также: