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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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500
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 13 жовтня

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 13 октября?

Луна рассказывает

День противостояния добра и зла, которое, несмотря на слабовыраженный характер, тем не менее требует от нас выбора одной из сторон этого конфликта. Такое решение не должно быть случайным или спонтанным, поскольку в самом скором времени за него придется отвечать. Также многие из нас в это время могут испытывать недовольство — как своими жизненными достижениями, так и самими собой.

Луна рекомендует

Несмотря на непростые энергии дня, звезды создадут все условия, необходимые для достижения хороших результатов в работе и бизнесе, причем для этого нужно будет приложить совсем немного усилий-главное, сделать хотя бы что-то. Напряжение, которое может усложнить нашу жизнь в этот день, легко можно будет снять монотонной работой — наведением порядка в документах, уборкой, рукоделием, что также станет прекрасной медиацией. Необходимо запомнить — а еще лучше записать — все, что приснится нам нынешней ночью

Луна предостерегает

Звезды советуют отказаться от встреч с друзьями и родственниками, застолий, вечеринок и и отказаться от алкоголя. Также очень важно избегать любых медицинских процедур — в них что-то может пойти не так.

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