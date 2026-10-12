- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 500
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 13 жовтня
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 13 октября?
Луна рассказывает
День противостояния добра и зла, которое, несмотря на слабовыраженный характер, тем не менее требует от нас выбора одной из сторон этого конфликта. Такое решение не должно быть случайным или спонтанным, поскольку в самом скором времени за него придется отвечать. Также многие из нас в это время могут испытывать недовольство — как своими жизненными достижениями, так и самими собой.
Луна рекомендует
Несмотря на непростые энергии дня, звезды создадут все условия, необходимые для достижения хороших результатов в работе и бизнесе, причем для этого нужно будет приложить совсем немного усилий-главное, сделать хотя бы что-то. Напряжение, которое может усложнить нашу жизнь в этот день, легко можно будет снять монотонной работой — наведением порядка в документах, уборкой, рукоделием, что также станет прекрасной медиацией. Необходимо запомнить — а еще лучше записать — все, что приснится нам нынешней ночью
Луна предостерегает
Звезды советуют отказаться от встреч с друзьями и родственниками, застолий, вечеринок и и отказаться от алкоголя. Также очень важно избегать любых медицинских процедур — в них что-то может пойти не так.
Читайте также:
Зодиакальный гороскоп на октябрь 2026 года для всех 12 знаков