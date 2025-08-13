Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 14 августа

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 14 августа?

Луна рассказывает

День переосмысления и оценки своих поступков — во всех сферах жизни. Впрочем, активных действия тоже исключать нельзя, главное — по ходу дела учитывать выводы, сделанные по результатам прошлого.

Луна рекомендует

Можно проводить работу над ошибками, делать выводы и определять новые цели и задачи — это поможет определиться с будущими действиями. Желательно также посвятить нынешний день себе — точнее, занятию, которое приносит нам максимальное удовольствие: для одних это — уход за собой, для других — и чтение или рукоделие, для третьих — прогулки.

Луна предостерегает

В карьерном плане звезды рекомендуют немного притормозить: сейчас усилия успехом не увенчаются, так что нужно взять тайм-аут и накопить необходимые для работы силы — как физические, так и моральные.

