Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 14 августа

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 14 августа?

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Луна рассказывает

День, лунная энергия которого будет четко разделана на две половины: негативную и позитивную. С утра раздражительность будет витать в воздухе, но уже к обеду моральный климат нормализуется и настроение у людей изменится к лучшему.

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Луна рекомендует

Можно проводить важные переговоры, заключать серьезные сделки и подписывать выгодные контракты, особенно, если они рассчитаны на длительную перспективу. Пополнить запасы стремительно иссякающей энергии можно будет простыми и доступными способами — например, погуляв в парке или отправившись на пляж.

Луна предостерегает

От физических нагрузок лучше отказаться — они чреваты переутомлением и травмами. Также не стоит никого обманывать даже в мелочах — ложь очень быстро выяснится и запустит цепную реакцию неприятных событий, так что лучше говорить все так, как есть.

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