ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
49
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 14 августа

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 14 августа?

Луна рассказывает

День, лунная энергия которого будет четко разделана на две половины: негативную и позитивную. С утра раздражительность будет витать в воздухе, но уже к обеду моральный климат нормализуется и настроение у людей изменится к лучшему.

Луна рекомендует

Можно проводить важные переговоры, заключать серьезные сделки и подписывать выгодные контракты, особенно, если они рассчитаны на длительную перспективу. Пополнить запасы стремительно иссякающей энергии можно будет простыми и доступными способами — например, погуляв в парке или отправившись на пляж.

Луна предостерегает

От физических нагрузок лучше отказаться — они чреваты переутомлением и травмами. Также не стоит никого обманывать даже в мелочах — ложь очень быстро выяснится и запустит цепную реакцию неприятных событий, так что лучше говорить все так, как есть.

Читайте также:

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie