Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 14 февраля

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 14 февраля?

Луна рассказывает

День, когда важно довериться миру, в котором мы живем: если к нему прислушаться, он поможет решить любые, даже самые сложные, ситуации. Нужно отвлечься от решения материальных вопросов и сосредоточиться на моральных.

Луна рекомендует

Необходимо уделить внимание своим близким — прежде всего детям и пожилым родственникам. Общаясь с ними, необходимо помнить о сдержанности и контроле своих эмоций — если дать им волю, можно поссориться с самыми родными людьми.

Луна предостерегает

Не стоит делать того, за что впоследствии будет стыдно — важно помнить о том, что цель не всегда оправдывает средства.

