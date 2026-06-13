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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 14 июня
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 14 июня?
Луна рассказывает
День негативной энергетики, которой — по причине упадка сил — мы не можем противостоять.
Луна рекомендует
Минимум, что может накрыть нас сегодня, это плохое настроение, а максимум — депрессия. Чтобы избежать — или хотя бы минимизировать — такое влияние лунной энергий, нужно максимально исключить из своей жизни негатив. День, как и положено выходному, благоприятен для отдыха, причем, он должен быть максимально спокойным — активные развлечения лучше перенести на следующие выходные.
Луна предостерегает
Не стоит слушать и пересказывать другим сплетни, касающиеся ваших знакомых: им очень быстро передадут наши слова, к тому же, именно вам припишут их авторство, так что вам придется долго оправдываться. Нельзя предъявлять к любимому человеку требования, которым он заведомо не может соответствовать: важно понимать, что совершенных людей в мире нет.
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