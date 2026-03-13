- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 103
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 14 марта
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 14 марта?
Луна рассказывает
День, когда в любой жизненной сфере — в выходной она, скорее всего, окажется хозяйственной и бытовой — нужно проявлять внимательно аккуратность и сосредоточенность.
Луна рекомендует
Решая важную задачу, необходимо дойти в ней до самых истоков, иначе направленные на эту деятельность время и силы окажутся потерянными.
Луна предостерегает
Во время спора или диспута не стоит доказывать свою правоту во что бы то ни стало: во-первых, нам это все равно не удастся, а во-вторых, накал страстей может привести к ухудшению отношений с оппонентом. Нежелательно давать советы тем, кто нас о них не спрашивает — в таком случае нам могут дать понять, что мы лезем не в свое дело. В финансовом отношении нужно проявлять осторожность, иначе рискуем потратить больше, чем можем себе позволить, и надолго выйти из бюджета.
