Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 14 мая
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 14 мая?
Луна рассказывает
День, когда нужно дистанцироваться от земных дел и обратить внимание на духовную сферу жизни. Те, кто находится в сложной житейской ситуации, сегодня смогут найти из нее выход.
Луна рекомендует
День благоприятен для получения и усвоения новых знаний во всех сферах жизни –как в профессиональном, так и в хозяйственно-бытовой. Осознав истинную мотивацию поступков близких нам людей, не стоит сразу же обнаруживать свое знание, главное — сделать выводы и впредь действовать соответствующим образом.
Луна предостерегает
Не стоит подписывать важные документы, особенно если они предусматривают серьезные финансовые последствия — лучше отложить их на некоторое время. От поездок — как командировок, так и путешествий — лучше отказаться, исключение составляют только паломничества к религиозным святыням или посещение мест силы.
