Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 14 ноября

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 14 ноября?

Луна рассказывает

День, когда нельзя добиваться своих – даже самых благородных – целей любой ценой: звезды такое поведение не одобрят.

Реклама

Луна рекомендует

Успешными – в отличие от профессиональных проектов – обещают стать домашние хлопоты, прежде всего – обустройство жилья: даже к такому сложному – особенно в наше время – делу как ремонт можно приступать без опаски.

Луна предостерегает

Нельзя ни к чему принуждать других людей, давить на них или заставлять что-то делать против их воли – рано или поздно за такое поведение придется отвечать. Нежелательно также отправляться в деловые поездки и путешествия – их результат вряд ли оправдает ожидания.

Читайте также: